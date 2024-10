DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. VfB Stuttgart heute live in der Champions League im TV und Livestream?

Die Übertragungssituation in der Königsklasse ist leicht erklärt: Auf Prime Video läuft jeden Dienstag eine Partie, alle weiteren Spiele werden live und exklusiv in voller Länge von DAZN ausgestrahlt. Da Amazon sich in dieser Woche für Real Madrid vs. Borussia Dortmund entschieden hat, könnt Ihr das Spiel der Schwaben also bei DAZN verfolgen.

Die Vorberichte im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream via App und Website beginnen um 20.30 Uhr, diese Besetzung wird Euch begrüßen:

Moderatorin: Daniel Herzog

Kommentator: Max Gross

Experte: Sami Khedira

Reporter: Daniel Herzog

Der einzige Haken: Ihr braucht ein Abonnement, und zwar von DAZN Unlimited. In den anderen Paketen ist die Champions League nicht inkludiert.