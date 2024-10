BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen Real Madrid: Julian Brandt zwischen Himmel und Hölle - Felix Nmecha mit einem seiner besten Spiele

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Real Madrid: Julian Brandt

Brandt rochierte viel, bot sich häufig als Anspielstation an und genoss dann bei Ballannahme teils sehr viel Platz. Allerdings streute er in der ersten halben Stunde zwei, drei leichtfertige Abspielfehler ein. Gute Bewegung aus dem Zentrum heraus, mit der er Guirassys ersten Abschluss einleitete (6.). Ohne sein starkes Nachsetzen kurz vor dem Strafraum wäre das 1:0 nicht gefallen. In der 39. beinahe selbst erfolgreich, doch seinen Distanzschuss Richtung kratzte Courtois super aus dem linken Winkel. Brandt bekam fünf Minuten nach der Pause sogar Applaus vom Heim-Publikum, als er mit einer überragenden Grätsche Vini Jr. stoppte. In der 82. muss er den Ball in die Mitte besser spielen, dann wäre die Chance auf das 3:2 deutlich größer geworden. Äußerst unglücklich, wie er Torschütze Vazquez vor dem 3:2 unglücklich den Ball in den Lauf legte. Ein Auftritt zwischen Himmel und Hölle. Note: 3,5.