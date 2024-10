Ausgerechnet Champions-League-Held Kai Havertz stichelt gegen den FC Chelsea

Arsenal scheiterte letzte Saison am FC Bayern

Havertz kommt in der aktuellen Saison in acht Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf vier Tore und eine Vorlage. In der vergangenen Spielzeit steuerte er 14 Treffer und sieben Assists in 51 Duellen bei.

Arsenal scheiterte in der letzten Saison in der Champions League im Viertelfinale am FC Bayern: Nach einem 2:2 im eigenen Stadion verloren die Engländer das Rückspiel in München mit 0:1.