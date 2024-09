Traumtor und Rekord: Ehemaliger Stürmer des FC Bayern feiert perfekten Einstand in der Champions League

Bei Juventus Turins 3:1-Erfolg gegen die PSV Eindhoven traf der türkische Nationalspieler mit einem traumhaften Schlenzer in den rechten Winkel zum 1:0 und avancierte mit 19 Jahren und 136 Tagen zu Juves jüngstem Torschützen in der Königsklasse.

"Yildiz schafft einen Traumtreffer im Del-Piero-Stil", schwärmte die Gazzetta dello Sport - die Juve-Ikone Alessandro Del Piero war bis zur 21. Minute am Dienstagabend Rekordhalter in der Statistik gewesen. 1995 hatte er im Alter von 20 Jahren und 308 Tagen getroffen. "Yildiz gelingt ein Meisterwerk, um sein Debüt in der Champions League zu feiern. Er zeigt die wahre Qualität eines echten Stürmers", lobte Corriere dello Sport.

Yildiz war 2022 ablösefrei vom FC Bayern zu Juventus gewechselt. Dort trägt er seit diesem Sommer prestigeträchtige Trikot mit der Rückennummer '10'.