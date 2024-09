"Nicht in die Hosen scheißen": Deniz Undav mit klarer Ansage vor Kracher des VfB Stuttgart bei Real Madrid

Superstar Kylian Mbappe droht mit königlicher Klasse, doch die schwäbischen Himmelsstürmer wollen auch beim "Mythos" Real Madrid nach den Sternen greifen.

"Wir dürfen uns nicht in die Hosen scheißen", forderte Nationalspieler Deniz Undav vor dem Duell mit der "Übermannschaft" um den französischen Wunderstürmer und ließ wie zum Beweis vor dem Abflug die Muskeln spielen: Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen zeigte "Maschine" Undav stolz seinen Bizeps.

Gewinnen? Beim Titelverteidiger und Rekordsieger? Vor 80.000 heißblütigen spanischen Fans im Fußball-Tempel Bernabeu? Geht es nach Mbappe, hat der VfB bei der Rückkehr auf die Champions-League-Bühne nach 15 langen Jahren mit zwei Bundesliga-Abstiegen keine Chance.

"Für diese Nächte", meinte der 25-Jährige, "bin ich zu Real gekommen." Und für den 16. Triumph in der Königsklasse von Real. Klub-Präsident Florentino Perez hatte die "Decimosexta" noch in der Nacht nach dem Finalerfolg gegen Dortmund in Wembley als Ziel ausgegeben.