"Die Guten finden Antworten, die Schlechten resignieren": Klartext von Matthias Sammer

"Du kannst als Spieler nicht verlangen, dass dir der Verein 18 oder 20 Millionen geben soll, aber gleichzeitig hätte man gerne weniger Spiele und mehr Urlaub. Du kannst nicht mehr nehmen und weniger geben. Das wird die Spieler nicht killen", sagte der Prime-Video-Experte bei einem Termin am Mittwoch in München und fügte an: "Die Guten finden Antworten, die Schlechten resignieren."

Immer wieder war zuletzt ein noch engerer Kalender durch neue Formate der FIFA und UEFA kritisiert worden. In der Champions League mit nunmehr 36 Klubs hält Sammer, externer Berater bei Borussia Dortmund, die Auswirkungen für "marginal. Das ist im Tank drin".

Er freue sich vielmehr auf "den Wandel, die Veränderungen. Ich finde nichts Kritisches, warum ich die Neuerung nicht gut finden sollte".