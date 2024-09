Rekord von Cristiano Ronaldo in Reichweite! Erling Haaland könnte neue Bestmarke aufstellen

Haaland spielt aktuell in herausragender Form. Am Wochenende schnürte er gegen den FC Brentford in der Premier League (2:1) einen Doppelpack und steht nun nach vier Spieltagen bereits bei neun Toren. Damit stellte der ehemalige Angreifer des BVB einen neuen Rekord auf.

Als Grund für seine starke Verfassung nannte Haaland in den letzten Wochen die Tatsache, dass er im Sommer frei hatte und sich dadurch regenerieren und ausgiebig auf die neue Saison vorbereiten konnte.

City und Inter treffen am Mittwoch in der Neuauflage des CL-Endspiels von 2023 aufeinander. Sollte Haaland gegen die Nerazzurri leer ausgehen, könnte er mit seinem 100. City-Tor am Wochenende im Ligakracher gegen Arsenal zumindest noch mit Ronaldos Madrid-Wert gleichziehen