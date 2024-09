FC Bayern München in der Champions League live sehen, Sender Plan: Alle Informationen zur Übertragung der FCB Spiele im Free-TV und Livestream

Am Dienstag, dem 17. September, steigt das erste Champions-League-Spiel des FC Bayern. Zu Gast in der Münchner Allianz-Arena ist Dinamo Zagreb.

In diesem Jahr wird in der CL in einem neuen Modus gespielt. Es gibt jetzt nur noch vier statt acht Gruppen, die dafür mit mehr Mannschaften bestückt sind - weshalb es keine Hin- und Rückspiele mehr gibt. Wie die das Ganze genau funktioniert? Das erfahrt Ihr hier.