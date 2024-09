FC Bayern München, Fußball Champions League: Wo läuft FCB vs. Dinamo Zagreb heute live im Free-TV und Livestream?

Für das erste Duell der Münchner in der Königsklasse gibt es leider keine Free-TV-Übertragung, der Bezahldienst DAZN besitzt nämlich die Rechte an der Partie. Die Vorberichte im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream via App und Website starten schon um 20 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff. Diese Besetzung begleitet Euch durch den Abend:

Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Michael Ballack

: Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

Ihr benötigt ein Abo, um den Spaß live und in Farbe sehen zu können. DAZN Unlimited ist das richtige Paket für die CL.