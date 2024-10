FC Arsenal vs. PSG, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL im TV und Livestream?

In der Champions League stehen am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, neun Begegnungen des 2. Spieltags an. Unter anderem treffen auch der FC Arsenal und Paris Saint-Germain aufeinander. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Emirates Stadium in London.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.