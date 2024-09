CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Fußball Champions League 1. Spieltag am Dienstag heute live im Free-TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime Video teilen sich am heutigen Abend die Übertragung der Champions-League-Spiele. Die Partie zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart zeigt Amazon Prime exklusiv ab 20.00 Uhr im Livestream.

Die fünf weiteren Partien könnt Ihr hingegen live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. Unter anderem überträgt der Pay-TV-Sender am heutigen Abend das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Dinamo Zagreb ab 20.00 Uhr. DAZN bietet Euch zudem die Möglichkeit, die Partien in der Konferenz ab 18.15 Uhr zu verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.