DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 1. Spieltag am Donnerstag heute live im Free-TV und Livestream?

DAZN, Sky oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Fußball Champions League 1. Spieltag am Donnerstag heute live im Free-TV und Livestream?

Wenn Ihr Euch fragt, wo die Spiele in der Champions League übertragen werden, solltet Ihr zuerst einen Blick auf den Kalender werfen: Nur an Dienstagen zeigt Amazon Prime Video nämlich eine Partie live und in Farbe, für alle weiteren CL-Spiele werden exklusiv von DAZN übertragen.

Der Dienst zeigt die heutigen Spiele mit deutscher Beteiligung im linearen Pay-TV auf DAZN 1 bzw. DAZN 2, und im Livestream über App und Website, wo Ihr auch alle weiteren Duelle des Tages findet. Zugriff bekommt Ihr nur, wenn Ihr DAZN Unlimited abonniert.

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele am heutigen Donnerstag (19. September)