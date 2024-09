DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Dinamo Zagreb in der Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN oder Amazon? Diese Frage stellt sich an jedem CL-Dienstag, denn Amazon Prime Video darf sich immer eine Partie aussuchen. In dieser Woche hat der Streamingdienst sich allerdings nicht für das FCB-Spiel entschieden, was bedeutet, dass Ihr für Bayern vs. Zagreb nur bei DAZN fündig werdet.

Ab 20 Uhr laufen im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream über App und Website die Vorberichte mit diesem Team:

Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Michael Ballack

: Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

Für die Übertragungen zur Königsklasse benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, das Paket DAZN Unlimited bringt Euch ans Ziel.