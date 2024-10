CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Champions League, Übertragung 2. Spieltag heute live: Wo läuft CL im Free-TV und Livestream?

DAZN und Amazon Prime teilen sich wie gewohnt die Übertragung der Champions League. Am Dienstag zeigt Amazon Prime die Partie zwischen dem BVB und Celtic Glasgow exklusiv im Livestream.

Alle anderen 17 Begegnungen am 2. Champions-League-Spieltag seht Ihr dagegen auf DAZN im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender überträgt die Duelle live und in voller Länge und alternativ in der Konferenz. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.