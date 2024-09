DIE CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Champions League, Sendeplan: Diese Spiele werden bei Amazon Prime live im TV und Livestream gezeigt

Wie schon in der vergangenen Saison zeigt Amazon Prime Video ein ausgewähltes Champions-League-Duell am Dienstag exklusiv im Livestream. Der Streaminganbieter besitzt dabei das Erstwahlrecht und überträgt jeweils eine Begegnung mit deutscher Beteiligung.

Am 1. Gruppenspieltag überträgt der Streamingdienst die Partie zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart. Danach sind bei Amazon Prime Video die Duelle Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow, Real Madrid gegen Borussia Dortmund und FC Liverpool gegen Bayer Leverkusen zu sehen. Am 5. Gruppenspieltag zeigt Amazon Prime Video die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und PSG. Am 8. und letzten Gruppenspieltag finden alle Champions-League-Duelle an einem Mittwoch statt, sodass an diesem Spieltag keine Partien auf Amazon Prime zu sehen sein werden. Die Begegnungen, die der Streamingdienst am 6. und 7. Gruppenspieltag zeigen wird, werden noch bekannt gegeben.

Amazon Prime Video überträgt in dieser Champions-League-Saison 16 Spiele exklusiv. Neben den Partien in der Qualifikation und der Gruppenphase zeigt der Streamingdienst jeweils zwei Begegnungen in den Playoffs zur K.o.-Runde sowie jeweils zwei Spiele im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Das Champions-League-Finale wird hingegen nicht auf Amazon Prime zu sehen sein. Für die Übertragung des Endspiels und aller weiteren Champions-League-Partien in dieser Saison ist DAZN zuständig.