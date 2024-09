BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den FC Brügge: Pascal Groß zeigt bislang schwächstes Spiel - Jamie Gittens bestätigt seinen Ruf

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. FC Brügge: Emre Can

Der Kapitän fand sich nach dem Bankplatz gegen Heidenheim in der Startelf wieder. Can fehlte der Zugriff gegen den Ball, mit der Kugel am Fuß gab es von ihm nur wenig Progressives zu sehen. Nach der Pause positionierte er sich im Spielaufbau tiefer und gesellte sich zwischen die beiden Innenverteidiger. Am Führungstreffer war Can entscheidend beteiligt, als er nach einem Zuspiel vor dem Strafraum Platz hatte und auf Torschütze Gittens weiterleitete. Note: 4.