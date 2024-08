"Wir hätten die Champions League sowieso nie gewonnen": José Mourinho ledert nach Aus mit Fenerbahce Istanbul gegen alles und jeden

Während Lille nun in den Playoffs gegen Slavia Prag um einen Startplatz in der reformierten Champions League kämpft, tritt Fenerbahce kommende Saison in der Europa League an.

"Wir hätten die Champions League sowieso nie gewonnen", gab sich Mourinho realistisch. "Und wir hätten nie das Finale gespielt. Vielleicht hätten wir ein, zwei große Mannschaften schlagen können. Diese Chance haben wir heute verloren. Wir können in der Europa League sehr gute Dinge tun."

In der heimischen Süper Lig ist Fenerbahce am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Sieg gegen Adana Demirspor gestartet. Am 2. Spieltag steht am Samstag ein Auswärtsspiel bei Göztepe an.