Hitzige Schlussphase und Platzverweis: Gala-Keeper verliert bei CL-Aus die Nerven

Galatasaray verliert in den Playoffs der Champions League gegen die Young Boys Bern - und in der Schlussphase seinen Torwart. Fernando Muslera verlor beim Gegentor zum 0:1-Endstand in der 87. Minute die Nerven.

In den hitzigen Schlussminuten ging es für Gala darum, irgendwie die Verlängerung zu erreichen, nachdem das Hinspiel in Bern mit 2:3 verloren wurde. Das machte offenbar auch den Spielern zu schaffen. Muslera verlor die Nerven. Zunächst ging der 38-Jährige auf die ausgewechselten YB-Spieler Filip Ugrinic und Ebrima Colley los. Die beiden waren zuvor wieder auf den Platz gelaufen, um sich vor Wurfgegenständen der türkischen Fans in Sicherheit zu bringen.

In der 87. Minute sah Muslera dann endgültig Rot - im doppelten Sinn. Erst trat er dem jubelnden Torschützen Alan Virginius von hinten in die Beine, dann bestrafte Schiedsrichter Espen Eskas die Unsportlichkeit standesgemäß mit der Roten Karte.

Nach dem Aus in der Champions League wird Galatasaray nun an der Europa League teilnehmen. Am Samstag trifft man in der heimischen Liga auf Adana Demirspor und will den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren.