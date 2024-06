Auch Toni Kroos gehört dazu: Vier Spieler von Real Madrid können gegen den BVB Geschichte schreiben

© Getty Images

LUKA MODRIC (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

"Was Madrid in den letzten zehn Jahren erlebt hat, ist ohne die 93. Minute in Lissabon nicht zu verstehen", schrieb unlängst die Zeitung Marca und meinte das Endspiel 2014. Damals glich Sergio Ramos gegen Atletico Madrid nach einer Modric-Ecke tief in der Nachspielzeit aus und gewann in der Verlängerung mit 4:1. Es war der Anfang einer Ära, und der Kroate war immer mittendrin. Von Reals fünf Endspielen verpasste Modric nur die letzte Minute gegen Liverpool 2022.