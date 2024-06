"Wir hoffen, er ändert seine Meinung": Carlo Ancelotti lässt bei Toni Kroos nicht locker

© getty

Ancelotti über Kroos: "Eine Legende in diesem Verein"

Ancelotti (64) versuchte dennoch sein Glück im Überschwang der Gefühle nach dem 15. Champions-League-Titel für Madrid, an fünf war Kroos beteiligt. Er weiß, was er an seinem Spielmacher hat, der das 1:0 von Dani Carvajal per Ecke vorbereitet hatte.

"Er ist eine Legende in diesem Verein, und wir alle danken ihm dafür, was er getan hat. Nicht nur durch sein Spiel, sondern auch durch seine Einstellung, seine Professionalität. In zehn Jahren hat er nicht einen einzigen Tag verpasst", sagte Ancelotti.

2014 war Kroos als Weltmeister von Bayern München zu Real Madrid gewechselt.