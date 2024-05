BVB vs. Real Madrid, Schiedsrichter: Wer pfeift das Champions League Finale?

Auf dem Londoner Rasen für Recht und Ordnung sorgen wird der slowenische Unparteiische Slavko Vincic. Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic werden ihn dabei von den Seitenlinien aus als Assistenten unterstützen. Als Vierter Offizieller für das Finale ausgewählt wurde der Franzose Francois Letexier. Nejc Kajtazovic macht den Video-Assistenten, Rade Obrenovic den VAR-Assistenten.

Vincic darf sich bereits seit 2010 FIFA-Schiedsrichter nennen und hat auch in der Champions League viel Erfahrung sammeln können. In der laufenden Saison pfiff der 44-Jährige fünf Spiele der Königsklasse, darunter auch den 4:2-Sieg des BVB im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid. Den Großteil seiner Spiele bestritt Vincic in seiner Heimat Slowenien. In 23 Einsätzen in der aktuellen Saison verteilte Vincic 91 Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte und eine glatt Rote Karte.