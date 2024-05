BVB vs. Real Madrid, Preisgeld Champions League Finale: Wie viel Euro bekommt der Sieger?

Allein für den Sieg im Finale der Champions League erhält der Gewinner eine Prämie in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Schon zuvor haben sich der BVB und Real Madrid allerdings ein gehöriges Preisgeld erspielt. So bekamen die Teams pro erreichter Runde eine Prämie in Millionenhöhe.

Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase erhielten die beiden Mannschaften eine Prämie in Höhe von 15,64 Millionen Euro. Zudem bekamen die Teams für das Erreichen des Achtelfinals 9,6 Millionen Euro, für das Viertelfinale weitere 10,6 Millionen Euro und für das Halbfinale nochmals 12,5 Millionen Euro. Für den Einzug ins Finale bekamen die Mannschaften letztendlich ein Preisgeld in Höhe von 15,5 Millionen Euro. Zudem erhielten die Teams Boni für Siege und Unentschieden in der Gruppenphase.

Die Dortmunder haben also schon jetzt ordentlich in der Königsklasse abkassiert. Bei einem Champions-League-Erfolg dürfte sich der BVB insgesamt auf ein Preisgeld von 78,6 Millionen Euro freuen.