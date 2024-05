BVB: Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid im Liveticker

BVB: Die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid im Liveticker

Vor Beginn: Am Samstagabend geht es um 21 Uhr in Wembley zur Sache. Davor interessiert uns natürlich, ob alle Spieler fit sind - und wie der BVB die Königlichen packen will.

Vor Beginn: Ab 20 Uhr geht es los. Von Dortmunder Seite sind offenbar Trainer Edin Terzic und die Stars Julian Brandt und Nico Schlotterbeck dabei.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des BVB vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid.