Eklat nach der Champions League: PSG und FC Barcelona boykottieren spanischen TV-Sender

"Daher gibt es keine Reaktionen, ich entschuldige mich von hier", so Sierra in Paris weiter, ehe er ins Studio zurückgab.

Burgos, der als aktiver Profi 38 Länderspiele für Argentinien absolviert hatte, entschuldigte sich für seine Aussage. Er sagte über seinen Yamal-Kommentar: "Ich wünschte, ich hätte die Fähigkeiten, die dieser Junge besitzt. Es war ein Kommentar, der nicht darauf abzielte, jemanden zu verletzen. Wir reden hier über Fußball und sonst nichts. Falls er sich beleidigt fühlte, tut es mit leid und ich entschuldige mich öffentlich."

Weiter meinte der 54-Jährige: "Das war nie meine Absicht. Manchmal bringt dich Humor in Schwierigkeiten. In der heutigen Zeit muss man sich an alles anpassen und das ist es, was wir tun."

Lamine Yamal wurde am Mittwochabend im Alter von 16 Jahren und 272 Tagen zum jüngsten Spieler, der je in einem Viertelfinalspiel der Königsklasse zum Einsatz kam. Der Rechtsaußen hat mit sechs Tore und sieben Vorlagen in 41 Einsätzen seinen Durchbruch bei den Blaugrana geschafft und ist mittlerweile auch spanischer A-Nationalspieler.