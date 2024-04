FC Bayern München vs. Real Madrid, voraussichtliche Aufstellung: So könnten FCB und die Königlichen im Champions League Halbfinal Hinspiel spielen

Die Königlichen sind in der Königsklasse etwas wie der Angstgegner der Bayern. Viermal standen sich die beiden europäischen Top-Klubs in der K.o.-Phase gegenüber. Davon ging dreimal Real als Sieger hervor, nämlich in den Spielzeiten 2013/14, 2016/17 und 2017/18. Der FC Bayern dagegen setzte sich in der Saison 2011/12 knapp im Elfmeterschießen durch.

FC Bayern München vs. Real Madrid, voraussichtliche Aufstellung: So könnte der FCB im Champions League Halbfinal Hinspiel spielen

Die Verletzungskrise beim FC Bayern nimmt kein Ende. Erst am vergangenen Wochenende mussten mit Matthijs de Ligt und Konrad Laimer gegen Eintracht Frankfurt zwei weitere Spieler verletzt ausgewechselt werden. Dementsprechend weiß man noch nicht, ob die beiden gegen Real spielen können. Während de Ligt Probleme mit dem Innenband hat, ist es bei Laimer eine Kapselverletzung im Knöchel. "Wir müssen abwarten, was die Bilder sagen und hoffen, dass wir es bis Dienstag hinbekommen", äußerte sich Trainer Thomas Tuchel zur Situation.

Ebenfalls fraglich ist Jamal Musiala, der bereits das Ligaspiel gegen Frankfurt wegen einer Sehnenreizung im Knie auslassen musste. Positive Nachrichten gibt es immerhin bei Serge Gnabry und Leroy Sané, die aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen werden.

In der Innenverteidigung könnte Min-jae Kim de Ligt ersetzen, die anderen drei Verteidiger-Positionen werden wohl Joshua Kimmich, Eric Dier und Noussair Mazrauoui einnehmen. Aleksandar Pavlovic könnte im defensiven Mittelfeld neben Leon Goretzka Laimers Part übernehmen. Sollte es Musiala nicht rechtzeitig zurückschaffen, wird Tuchel auf Thomas Müller zurückgreifen.

Neuer - Kimmich, Dier, de Ligt (Kim), Mazraoui - Pavlovic, Goretzka - Sané, Musiala, Guerreiro - Kane

FC Bayern München vs. Real Madrid, voraussichtliche Aufstellung: So könnten die Königlichen im Champions League Halbfinal Hinspiel spielen

Carlo Ancelotti hat bei den Königlichen viel mehr Spielraum. Bis auf den Langzeitverletzten David Alaba hat er so gut wie freie Wahl. Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger und Ferland Mendy könnten die Abwehrreihe bilden. Im Mittelfeld wird sich der Italiener wohl für Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos und Jude Bellingham entscheiden, während Vini Jr. und Rodrygo vorne auf Torejagd gehen.