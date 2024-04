"Es tut mir so leid": Barcelonas Ronald Araújo mit emotionaler Entschuldigung nach Rot gegen PSG

"Der Fußball, der mir schon so viel Freude geschenkt hat, trifft mich nun ins Mark", schrieb Araújo bei X. "Ich danke allen, die bedingungslos an meiner Seite stehen. Meinen Teamkollegen, die alles auf dem Platz gelassen haben. Und den Fans, die bis zum Schluss an diese Mannschaft geglaubt haben. Es tut mir so leid, Euch diese Freude nicht schenken zu können", so der Uruguayer weiter.

Abschließend versicherte Araújo: "Wir werden es wieder probieren. Força Barça, für immer!"

Barça hatte das Hinspiel in Paris vergangene Woche mit 3:2 gewonnen, war im Rückspiel am Dienstag vor heimischer Kulisse dann durch Raphinha früh in Führung gegangen. Der Platzverweis gegen Araújo beim Stand von 1:0 in der 29. Minute wegen einer Notbremse war dann aber der möglicherweise entscheidende Wendepunkt. Noch kurz vor der Pause glich PSG durch Ousmane Dembélé aus, in der zweiten Halbzeit sorgten Tore von Vitinha und zweimal Kylian Mbappé für einen 4:1-Sieg der Franzosen.