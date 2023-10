RB Leipzig - Roter Stern Belgrad 3:1: Leipzig weiter auf Kurs Achtelfinale

RB Leipzig ringt Roter Stern Belgrad mit 3:1 nieder. Jungstar Xavi Simons gelingt ein Traumtor.

Marco Rose klopfte Kunstschütze Xavi Simons lachend auf die Brust, dann feierten beide völlig durchnässt den so wichtigen Heimsieg: RB Leipzig hat in der Champions League im Kampf um das Achtelfinale mit einem 3:1 (1:0) gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad die Tür zur K.o.-Runde weit aufgestoßen.

"Die ersten 20 Minuten waren super von uns, aber wir müssen es dann besser zu Ende bringen. Wir haben zu viel zugelassen, und sie haben uns das Leben schwer gemacht", sagte RB-Angreifer Yussuf Poulsen bei DAZN.

David Raum (13.) mit seinem ersten Königsklassen-Treffer, der erst 20 Jahre alte Xavi Simons (59.), kurz nachdem er sich eine blutige Lippe abholte und sein Trikot wechseln musste, mit einem Traumtor und Dani Olmo (84.) sorgten im Leipziger Dauerregen für den zweiten Sieg der Sachsen, die in der Gruppe G bislang lediglich gegen Titelverteidiger Manchester City den Kürzeren gezogen hatten (1:3).

Der DFB-Pokalsieger hat als Zweiter hinter dem englischen Meister mit sechs Punkten beste Chancen auf die Runde der letzten 16. Für Belgrad traf Marko Stamenic (70.), ein Weiterkommen rückt mit nur einem Zähler auf dem Konto aber in weite Ferne.

Rose hatte im Vorfeld der Partie trotz Favoritenrolle vor dem Gegner gewarnt: "Wir müssen auf der Hut sein", auf seine Mannschaft warte Arbeit gegen Belgrad. Dabei vertraute der RB-Coach fast auf die gleiche Startelf wie beim Bundesliga-Duell am vergangenen Samstag mit Darmstadt 98 (3:1).

RB Leipzig: Xavi Simons zaubert erneut

Einzig Mittelfeldspieler Xaver Schlager, der gegen den Aufsteiger erkältet gefehlt hatte, rotierte für Amadou Haidara in die Anfangsformation. Spielmacher Dani Olmo, der in Darmstadt nach langer Verletzungspause zurückgekehrt war, nahm auch gegen die Serben zunächst auf der Bank Platz.

Leipzig drängte von Beginn an nach vorne und hatte die Partie vor den 42.209 Zuschauern in der Red Bull Arena weitestgehend im Griff. Lediglich In-Beom Hwang (3.) versuchte es in der Anfangsphase aus der Distanz, setzte den Ball jedoch links am Tor vorbei. Immer wieder drängte RB die Serben tief in die eigene Hälfte, gefährliche Abschlüsse ergaben sich zunächst jedoch nicht.

Doch die Gastgeber liefen weiter an, Xavi Simons setzte Raum in Szene, der zur verdienten Leipziger Führung traf. Wenig später zwangen Yussuf Poulsen und Castello Lukeba Belgrads Keeper Omri Glazer zu zwei starken Paraden (17.). Von den Serben, die immer wieder lautstark von den mitgereisten Anhängern angefeuert wurden, war offensiv nur wenig zu sehen.

Bei einem der seltenen Vorstöße Richtung Leipziger Tor brachte Lukeba bei einem Klärungsversuch Peter Olayinka im Strafraum zu Fall, nach Ansicht der Videobilder nahm Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez seine Entscheidung auf Foulelfmeter zurück. Die Gäste lauerten weiter auf Konter, nutzten diese aber nicht effizient.

Belgrad kam mit mehr Tempo aus der Kabine und wurde gefährlicher. Leipzig fand nach und nach jedoch wieder besser in die Partie. Simons zog aus rund 17 Metern sehenswert ab und traf in den rechten oberen Winkel. Im Anschluss suchte RB weiter den Weg nach vorne, doch auch Belgrad ließ nicht nach und Stamenic gelang der Anschluss. Erst Olmo machte alles klar.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad - 3:1: Statistik zum Spiel

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad - 3:1 Tore 1:0 Raum (12.), 2:0 Xavi Simons (59.), 2:1 Stamenic (70.), 3:1 Olmo (84.) Aufstellung RB Leipzig Blaswich - Henrichs (58. Klostermann), Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl, Xavi (75. Dani Olmo), Forsberg (58. Baumgartner) - Poulsen (82. Werner), Openda (82. Sesko) Aufstellung Roter Stern Belgrad O. Glazer - Dragovic, Djiga, Rodic (65. Nedeljkovic) - Mijailovic, I.-B. Hwang, Mitrovic (65. Lucic), Ivanic, Stamenic (81. Katai) - Ndiaye (65. Mijatovic), Olayinka (46. Bukai) Gelbe Karten Rodic (45.), Hwang (46.), Djiga (71.)

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad, Champions League - Das 3:1 zum Nachlesen im Liveticker

90.+4. Das wars! Leipzig schlägt Belgrad mit 3:1.

90.+2. Nochmal ein gefährlicher Pass in die Tiefe: Hwang schickt Katai auf die Reise, der nur aufgrund einer starken Grätsche von Lukeba vor Blaswich nicht zum Abschluss kommt.

90.+1. Vier Minuten werden noch nachgespielt.

90. Von wegen - Belgrad bekommt nochmal eine Drei-gegen-Zwei-Kontersituation! Nedeljkovic will Mijatovic links im Strafraum bedienen, doch Klostermann geht im letzten Moment dazwischen.

88. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen und so langsam zeigen die Hausherren mehr Ballsicherheit. Der Pfostentreffer der Serben war wohl vorerst der letzte Warnschuss, aktuell kommen die Gäste kaum noch nach vorne.

85. Im Gegenzug beinahe der erneute Anschluss! Nedeljkovic wird von Bukari rechts in der Box gefunden und zieht dann aus 15 Metern freistehend ab. Der Ball wird noch abgefälscht und prallt dann an den rechten Außenpfosten.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Tor Leipzig

84. Tooor! RB LEIPZIG - Roter Stern Belgrad 3:1. Das dürfte die Entscheidung sein! Bei Raums Ecke von der linken Seite darf Simakan zweimal köpfen, beim zweiten Versuch landet die Kugel bei Baumgartner, der aus wenigen Metern an die Latte köpft. Der Abpraller landet bei Dani Olmo, der aus kurzer Distanz einnetzt.

82. ... und Benjamin Sesko soll für Lois Openda das Spiel entscheiden.

82. Bei knapper Führung tauscht Rose erstmal die beiden Stürmer aus: Timo Werner ersetzt Yussuf Poulsen ...

81. Die nächste Chance für RB: Raums Ecke von der linken Seite erreicht am kurzen Pfosten Baumgartner, der nur knapp am rechten Pfosten vorbeiköpft.

81. Nochmal ein Wechsel bei den Gästen: Aleksandar Katai ist für Marko Stamenic neu dabei.

78. Was können wir von der Schlussphase noch erwarten? Ganz so wackelig wie vor dem 2:0 sind die Leipziger nicht mehr unterwegs, doch sattelfest sieht das weiterhin nicht aus. Ein drittes Tor ist wohl nötig.

75. Das ist ein Wechsel, den sich so manches Team erträumt: Torschütze Xavi Simons wird durch Dani Olmo ersetzt.

73. Fast das 3:1! Bei der Flanke von Raum von der linken Seite irrt Glazer durch den Fünfer, Baumgartner kommt dann aus kurzer Distanz zum Kopfball. Sein Abschluss landet aber nur auf dem Tordach.

71. Djiga bringt Poulsen von hinten zu Fall und sieht für dieses Foul ebenfalls Gelb.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Tor Belgrad

70. Tooor! RB Leipzig - ROTER STERN BELGRAD 2:1. Aus dem Nichts der Anschlusstreffer! Bukari kocht auf der rechten Seite Klostermann ab, seine Flanke kommt aber erstmal nicht an. Die Serben bleiben dran, Dragovic zieht dann aus 20 Metern ab. Kampl fälscht entscheidend in den Lauf von Stamenic ab, der den Ball aus fünf Metern über die Linie drückt.

67. Jetzt muss Glazer das 0:3 verhindern. Poulsen schickt Simons in die Box, der sofort in verdeckter Position aus 14 Metern abzieht. Glazer ist schnell unten und kratzt den Ball noch aus dem linken Eck.

65. ... und Stefan Mitrovic verlässt für Vladimir Lucic das Feld.

65. ... Pape Ndiaye weicht für Jovan Mijatovic ...

65. Die Gäste wirken geschockt nach dem zweiten Gegentor und wechseln daher dreifach: Kosta Nedeljkovic kommt für Milan Rodic ...

64. Openda und Raum spielen Schere, Stein, Papier um einen Freistoß rund 17 Meter vor dem Tor. Openda gewinnt das Duell und scheitert dann mit einem Schuss aufs Torwarteck an Glazer.

62. Leipzig hat die knifflige Phase also überstanden und hat nun wieder Oberwasser. Kampl versucht sich am nächsten Traumtor, sein Schuss aus der Distanz ist aber ein dankbarer Ball für Glazer.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Tor Leipzig

59. Tooor! RB LEIPZIG - Roter Stern Belgrad 2:0. Und dann haut Simons einfach mal einen raus! Der Niederländer lässt vor dem Strafraum Hwang stehen, zieht ins Zentrum und knallt die Kugel dann aus 22 Metern wunderschön in den rechten Knick. Schöner kann ein Debüttor in der Champions League nicht sein.

58. ... und Benjamin Henrichs macht Platz für Lukas Klostermann.

58. Rose reagiert und wechselt doppelt: Christoph Baumgartner ersetzt Emil Forsberg ...

57. Immerhin mal wieder ein Leipziger Angriff: Forsberg treibt den Ball über den halben Platz nach vorne. Am Strafraumrand übernimmt dann Henrichs, der jedoch völlig verzieht.

56. Leipzig ist komplett von der Rolle. Bukari darf rechts in die Box eindringen und aus zehn Metern abziehen. Ndiaye rauscht im Zentrum nur knapp am abgefälschten Versuch vorbei.

55. Belgrad nähert sich an. Diesmal zieht Mitrovic von der linken Seite ins Zentrum und hält aus 21 Metern einfach mal drauf. Auch sein Schuss ist zu hoch angesetzt, Blaswich muss nicht eingreifen.

54. Nun mal ein Abschluss der Serben: Bukari hat viel Platz im Mittelfeld und zieht dann aus 22 Metern ab. Der Schuss des Jokers rauscht jedoch weit über den Leipziger Kasten.

52. RB verliert in dieser Phase viel zu oft leichtfertig den Ball. Die Leipziger können sich sogar glücklich schätzen, dass Belgrad dies bislang nicht nutzen kann. Lange wird das aber nicht gutgehen.

49. Mittlerweile ist Simons wieder dabei und weiterhin wirkt Leipzig etwas wackelig. Belgrad kommt hier mutig aus der Kabine.

48. Simons muss nach dieser Aktion sogar behandelt werden. Er blutet am oder im Mund, das ist nicht genau zu erkennen. Die Blutung muss aber in beiden Fällen erstmal gestillt werden. Leipzig spielt vorerst in Unterzahl.

46. Hwang stellt sich in den Weg von Simons und fährt sogar die Schulter etwas aus. Dafür sieht er Gelb.

46. Und damit rein in den zweiten Durchgang!

46. Bei den Gästen wird einmal gewechselt: Osman Bukai ist für Peter Olayinka neu dabei.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit Leipzig begann druckvoll und verdiente sich die frühe Führung spätestens in der Phase nach dem Tor, denn RB ließ in der Folge einige Chancen auf das 2:0 liegen. Belgrad lauerte auf Konter, wurde dabei aber nicht wirklich gefährlich. Nach dem zurückgenommenen Elfer für die Gäste verlor Leipzig allerdings etwas den Faden, es gab kaum noch Chancen und der Rote Stern fand immer besser ins Spiel. Noch ist das Ding für Leipzig nicht durch.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Halbzeitpause

45.+4. Henrichs probiert es aus spitzem Winkel direkt, Glazer faustet die Kugel aus der Gefahrenzone und dann ist Pause!

45.+3. Rodic tritt Simakan auf der rechten Seite unglücklich auf den Fuß. Für das Foul sieht er Gelb, zudem gibt es nochmal einen Freistoß am Strafraum.

45.+1. Nach längerer Zeit wieder ein guter Angriff der Leipziger: Raum wird auf die linke Seite geschickt, seine Flanke ins Zentrum ist letztlich einen Tick zu steil für Poulsen.

45. Man merkt den Hausherren nun an, dass sie auf den Pausenpfiff warten. Anders als wild kann man das Spiel des Bundesligisten im Augenblick nicht beschreiben. Drei Minuten gibt es noch an Nachschlag.

42. Rose ist mit dieser Phase sichtlich unzufrieden, RB lässt Belgrad mehr und mehr ins Spiel kommen. Zudem sind die Angriffe der Leipziger alles andere als zielstrebig.

39. Leipzig bewegt sich auf dünnem Eis. Ndiaye findet eine Zwei-gegen-Zwei-Situation vor sich, gegen Simakan kann er sich am Strafraum aber nicht durchsetzen. Im Anschluss brauchen die Hausherren jedoch einige Anläufe, um endgültig zu klären.

37. Mit rund 75 Prozent Ballbesitz ist Leipzig erwartungsgemäß spielbestimmend, aktuell fehlt aber die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Oft werden Angriffe zu hektisch ausgespielt.

34. Stamenic mit einem heftigen Einsatz gegen Simons, er holt den Niederländer per Grätsche von den Beinen. Die Gelbe Karte ist folgerichtig.

33. Leipzig ist also gewarnt, Belgrad ist durchaus in der Lage, gefährliche Konter zu setzen. In dieser Szene ist Ivanic allerdings alleine unterwegs, Forsberg stoppt den Offensivmann schließlich am Strafraum mit fairen Mitteln.

30. Der Elfmeter wird zurückgenommen! Die richtige Entscheidung, denn Lukeba spielt klar den Ball, erst danach kommt Olayinka zu Fall.

28. In der Zwischenzeit sieht Henrichs Gelb wegen Meckerns.

28. Elfmeter für Belgrad! Olayinka kommt am Strafraum an den Ball, Lukeba grätscht dann dazwischen. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt, doch die Wiederholung zeigt: Lukeba spielt den Ball. Der VAR meldet sich ...

28. Gegen Darmstadt verwandelte Forsberg einen direkten Freistoß im Torwarteck. Heute will das der Schwede wiederholen, sein Schuss aus 19 Metern halblinker Position bleibt in der Mauer hängen.

25. Die linke Seite ist bei Leipzig bislang sehr auffällig. Wieder ist es Raum, der links in der Box etwas Platz hat, seine Mischung aus Schuss und Flanke rauscht nicht nur an allen Mitspielern vorbei, sondern auch am rechten Pfosten.

23. Bei der ersten Ecke der Gäste muss Blaswich sofort ran! Hwangs Flanke von der rechten Seite verlängert Rodic am kurzen Pfosten per Kopf, Blaswich pariert jedoch stark. Der Ball wäre wohl ohnehin am Tor vorbeigeflogen.

20. Die Führung für RB ist also hochverdient, die Leipziger schnuppern bereits am zweiten Tor. Auf der anderen Seite bekommt Belgrad eigentlich ein, zwei Konterchancen, die jedoch schlecht ausgespielt werden.

17. Und nochmal Glazer! Bei der anschließenden Ecke wird die zweite Hereingabe beinahe erfolgreich. Lukebas Kopfball fischt der Keeper noch aus dem rechten Eck, der Nachschuss von Simakan geht dann drüber.

17. Glazer verhindert das 0:2! Henrichs spielt einen scharfen Pass rechts in die Box zu Forsberg, der per Hacke zu Poulsen legt. Der Däne zieht aus 14 Metern ab, Glazer lenkt den Ball gerade noch um den Pfosten.

15. Leipzig will sofort nachlegen. Openda bekommt die Kugel links vor die Box und geht dann ins Dribbling. An zwei Gegenspielern kommt er noch vorbei, dann können die Serben aber klären.

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Tor Leipzig

12. Tooor! RB LEIPZIG - Roter Stern Belgrad 1:0. Die frühe Führung für die Hausherren! Mit klugem Gegenpressing erobern die Leipziger auf der rechten Seite den Ball und verlagern dann gut. Über Simons kommt der Ball links in die Box zu Raum, der viel Platz hat und dann durch die Beine von Glazer einnetzt. Ganz glücklich sieht der Keeper dabei allerdings nicht aus.

10. Autsch! Samakan und Rodic prallen mit den Köpfen zusammen und müssen erstmal behandelt werden. Blut fließt wohl nicht, auch sonst sehen die beiden wieder fit aus. Es wird weitergehen.

7. Gefährlich! Eine Flanke von Raum ist eigentlich harmlos, doch Djiga drischt am Ball vorbei. So kommt Openda aus elf Metern volley zum Abschluss, jagt die Kugel aber in den Oberrang.

6. Die Hausherren wollen Belgrad an den Strafraum drängen, doch noch gelingt nicht alles. Erst kommt ein Schlager-Flanke nicht an, dann wird Openda wegen Abseits zurückgepfiffen.

3. Leipzig beginnt druckvoll, doch der erste Konter der Serben ist gleich gefährlich. Hwang hat vor dem Strafraum viel Platz und zieht dann aus 22 Metern ab. Der Schuss rauscht nur knapp links vorbei.

1. Die Partie läuft!

RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad: Champions League JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Auf der anderen Seite gibt es bei Trainer Barak Bakhar drei Veränderungen im Vergleich zum letzten Ligaspiel (2:1-Sieg gegen Javor Ivanjica): Milan Rodic, Hwang In-Beom und Stefan Mitrovic rücken für Vladimir Lucic, Kosta Nedeljkovic und Guelor Kanga (alle Bank) in die Mannschaft.

vor Beginn Belgrad geht mit folgender Elf in die Partie: Glazer - Rodic, Djiga, Dragovic - Mijailovic, Ivanic, Hwang, Stamenic, Mitrovic - Ndiaye, Olayinka.

vor Beginn 3:1 gewann Leipzig am vergangenen Wochenende in Darmstadt, viel muss Trainer Marco Rose also nicht verändern. Lediglich der von einer Erkältung wiedergenesene Xaver Schlager verdrängt Amadou Haidara zurück auf die Bank.

vor Beginn Behauptet RB Leipzig den 2. Platz hinter Manchester City? Blicken wir zunächst auf die Aufstellungen, angefangen beim Bundesligisten: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - Simons, Kampl, Schlager, Forsberg - Poulsen, Openda.

vor Beginn Leipzig geht mit guten Voraussetzungen in die heutige Partie. Mit einem Sieg auf dem Konto sind die Bullen aktuell auf dem zweiten Rang in der Tabelle hinter Manchester City. Drei weitere Zähler wären bereits ein wichtiger Schritt in Richtung der K.o.-Runde. Ob das gelingt? Wir melden uns hier mit den Aufstellungen zurück!

vor Beginn Am 3. Spieltag der Champions League hat RBL Heimrecht, es geht also in der Red Bull Arena in Leipzig zur Sache. Ab 21 Uhr rollt dort der Ball.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. Roter Stern Belgrad!