Christian Pulisic und seine Rückkehr nach Dortmund: Für Milan wieder so stark wie noch zu BVB-Zeiten

Nach vier Jahren kehrt Christian Pulisic wieder in den Signal Iduna Park nach Dortmund zurück. Bei der AC Milan glänzt er erstmals wieder so wie damals zu seine besten Zeiten beim BVB.

Beim BVB gelang ihm der Durchbruch deutlich schneller als erwartet. Weniger als ein Jahr nach seiner Ankunft, im Januar 2016, wurde Pulisic in den Kader der ersten Mannschaft berufen und feierte sein Debüt nach der Winterpause. Von diesem Moment an war er in Dortmund nicht mehr wegzudenken und stand in den darauffolgenden Jahren oft in der Startelf.

Sein Wechsel zu Milan war aber kein Schritt zurück. Eher einer zur Seite, vielleicht sogar einer nach vorn. Denn die Rossoneri spielen in der Champions League, Chelsea nicht. Die AC war in diesem Wettbewerb zudem vor wenigen Monaten im Halbfinale und gewann 2021 die Serie A. Die Mailänder sind wieder wer im europäischen Fußball.

© getty

Christian Pulisic: Dolce Vita in der Serie A

In der Serie A ist Pulisic gut angekommen. In seinen ersten beiden Einsätzen traf er bei zwei Siegen gegen Bologna (2:0) und den FC Turin (4:1) zum Saisonauftakt. Nach der Länderspielpause ging es etwas bergab, doch am vergangenen Samstag erzielte er beim 2:0-Sieg gegen Lazio wieder den Führungstreffer, nach einer Flanke von Rafael Leão.

Diese Tore tun ihm unfassbar gut und stärken sein Selbstvertrauen - gerade wie er die Tore schießt, ist beeindruckend.

Zum ersten Mal seit langem konnte Pulisic im Verein so auftrumpfen wie in der Nationalmannschaft. Er spielt zielstrebig, nicht ängstlich, und sorgt für Gefahr im Angriff. Olivier Giroud kennt er bereits vom FC Chelsea, und da Leão auf dem anderen Flügel die Verteidiger auf sich zieht, kann Pulisic das tun, was er am besten kann. Dortmund sollte jedenfalls gewarnt sein: Christian Pulisic ist in Form.