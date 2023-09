BVB vor dem Champions-League-Duell gegen PSG: Hoffen auf Sébastien Hallers Befreiungsschlag

Die neue Champions-League-Saison beginnt für Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr im Liveticker). Dabei könnte der BVB im Sturm ein neues Gesicht zeigen: Niclas Füllkrug ist drauf und dran, den formschwachen Sébastien Haller aus der Startelf zu verdrängen.

In der "Todesgruppe" mit Paris Saint-German, Newcastle United und dem AC Mailand zählt für den BVB jeder Punkt: Selbst wenn das vermeintlich schwerste Spiel gleich zu Beginn ansteht, auswärts bei PSG, können es sich die Schwarz-Gelben nicht erlauben, die fürs Achtelfinale nötigen Punkte eben woanders holen zu wollen. Deshalb stehen für Trainer Edin Terzic schwere Entscheidungen an. Die schwerste winkt dabei ganz vorn in der Startelf.

Auf der einen Seite steht da der bisherige Stammspieler Sébastien Haller, der in allen fünf Pflichtspielen der Saison immer in der Startelf stand. Seine Torquote in der Königsklasse ist herausragend: elf Tore in zehn Spielen. Haller ist rund 20 Kilometer südlich von Paris in Ris-Orangis geboren. Es wäre ein schwerer Nackenschlag, ausgerechnet gegen PSG aus der ersten Elf zu fliegen.

Nur: Rein sportlich gesehen gibt es aktuell wenige Argumente für den ivorischen Nationalstürmer. Haller, der nach seiner überstandenen Krebserkrankung in der vergangenen Rückrunde mit neun Toren auftrumpfte - von Spieltag 31 bis 33 gelangen ihm gleich acht Scorerpunkte -, kommt in der laufenden Saison noch überhaupt nicht zum Zug. Ganze vier Torschüsse hat er in vier Spielen abgegeben, einer davon ging in Richtung Kasten. Zum Vergleich: Leverkusens Victor Boniface steht bei 29 Torschüssen.

Viermal nahm ihn Terzic nach jeweils schwachen Leistungen (dreimal die SPOX-Note 4,5 - einmal die 5) vorzeitig runter, gegen den SC Freiburg (4:2) schon nach 59 Minuten.

Sébastien Haller: Statistiken der Bundesliga-Saison 2023/24