Manchester City zerlegt Real Madrid: Pressestimmen zur Champions-League-Klatsche der Königlichen

Real Madrid ist aus der Champions League ausgeschieden: Gegen ein grandioses Manchester City waren die Königlichen von Anfang bis Ende komplett chancenlos. Die internationale Presse fällte ein entsprechend vernichtendes Urteil für die Königlichen.

© getty

Spanien

Marca:

"Tracht Prügel, die wehtut. City vernichtet den Champion. Keine Spur von Madrid, das an diesem schicksalhaften Abend kaum in Erscheinung trat. Es gab keinen Kampf. (...) Bei Madrid ging nichts auf - weder Ancelottis Plan noch seine zuverlässigsten Spieler. City war ein Wirbelsturm, der jede Mannschaft weggeblasen hätte, selbst eine mit elf Rüdigers. Ancelotti ging ein Risiko ein, indem er den deutschen Innenverteidiger nicht einsetzte - und man kann nicht sagen, dass das schlecht war. Natürlich auch nicht gut. Aber das spielte keine Rolle."

AS:

"Zum Heulen! Die weiße Fahne wird für einige Tage auf Halbmast wehen. Es gibt nichts, das Madrid mehr ärgert, als einen Pokal zu verlieren, den sie als ihr Eigentum betrachten. (...) Was letzte Saison hätte passieren sollen, ist diese Saison eingetreten. City hat Madrid in einem Spiel, das die fußballerische Differenz zwischen beiden Mannschaften verdeutlichte, in Grund und Boden gespielt. Es besteht kein Zweifel, dass Guardiolas Mannschaft in jeder Hinsicht die beste der Welt ist. Die Madrilenen waren nicht in der Lage, sich gegen das Spiel der Skyblues durchzusetzen, weil sie nie eine Einheit waren und weil es ihnen an Individualität fehlte. Da es niemanden gab, an dem man sich festhalten konnte, lieferte Madrid gegen Guardiolas großartiges City von Anfang bis Ende eine enttäuschende Leistung ab. Man kann nicht jedes Mal gewinnen, aber man kann auch nicht so verlieren."

El Mundo:

"Im Etihad verabschiedete sich Real Madrid mit einer Explosion, wie sie in der jüngeren Geschichte selten zu sehen war. Die Madrilenen wurden von einem überlegenen City, angeführt von Bernardo Silva und unter der Führung von Guardiola, mit 4:0 bezwungen. Madrid, dieses Madrid, das mitten im Neuaufbau seiner Mannschaft, mitten in der Übergabe des Staffelstabes vom Rückgrat des letzten Jahrzehnts an die jungen Spieler, die den Verein in den nächsten zehn Jahren führen sollen, die Champions League gewann, bestätigte in England seine größten Befürchtungen. Es gab kein Wunder, denn Wunder sind Wunder, weil sie nur einmal - oder einmal pro Saison - geschehen."