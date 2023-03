FC Bayern München: Netz feiert Matthijs de Ligt nach Rettungstat

Der FC Bayern kämpft mit Paris Saint-Germain um das Weiterkommen in der Champions League. Im Netz ging es entsprechend ab - ein FCB-Spieler stand dabei im Mittelpunkt.

Während der ersten Hälfte hatte Yann Sommer seine Mannschaft nach einer waghalsigen Aktion beinahe in Rückstand gebracht, doch Matthijs de Ligt bügelte den Lapsus seines Schlussmannes mit einer überragenden Rettungstat aus. Vitinha hatte den Ball auf das leere Tor gesteuert, der Niederländer klärte mit einer Grätsche aber in höchster Not auf der Linie.