Nachdem die Länderspielpause wieder vorbei ist, melden sich die nationalen Ligen wieder zurück. Kurz darauf setzt auch die Champions League ihren Spielbetrieb wieder fort. Borussia Dortmund ist dabei zu Gast bei Ajax Amsterdam. Wir zeigen Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Jetzt DAZN-Abonnement holen und damit den Großteil der Champions League live schauen!

Nach der Länderspielpause ist die Champions League wieder am Start. Borussia Dortmund muss am Dienstag, den 19. Oktober, im Rahmen des 3. Gruppenspieltags gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam ran. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Die Johan Cruyff Arena in Amsterdam (Niederlande) dient dafür als Spielstätte.

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. BVB live im TV und Livestream?

Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund ist am 3. Spieltag das einzige Spiel, das nicht von DAZN übertragen wird. Stattdessen gibt es die Partie live und in voller Länge bei Amazon Prime Video zu sehen. Der Anbieter besitzt seit dieser Saison ebenfalls Übertragungsrechte an der Königsklasse und zeigt an jedem Spieltag ein Dienstagsspiel live.

Das dafür benötigte Abonnement ist mit einem Preis in Höhe von 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr versehen. Davor wird Euch jedoch ermöglicht, das Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen.

Die restlichen 15 Spiele des 3. Spieltags laufen allesamt bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt 121 der 137 Champions-League-Spiele im Livestream. Pro Spieltag werden zudem auch Tageskonferenzen mit allen Spielen, für die DAZN Rechte besitzt, gezeigt. Während in Deutschland der Großteil der Partien übertragen wird, sind es in Österreich alle. In der Schweiz hingegen ist DAZN nicht für die Champions League verantwortlich.

Neben der Königsklasse hat das "Netflix des Sports" auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und die Serie A im Angebot.

Zusätzlich dazu stehen unter anderem auch zu folgenden Sportarten auf der Plattform Livestreams bereit: US-Sport (NBA, NFL, MLB), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Boxen, MMA, Wrestling und Rugby.

DAZN kann für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr abonniert werden.

© getty Trainer Marco Rose ist in der Champions League mit dem BVB noch ungeschlagen.

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. BVB live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 3. Spieltag, Gruppenphase

3. Spieltag, Gruppenphase Datum: 19. Oktober

19. Oktober Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Johan Cruyff Arena in Amsterdam

Johan Cruyff Arena in Amsterdam Live-Übertragung: Amazon Prime Video

Wer zeigt / überträgt Ajax Amsterdam vs. BVB live im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

SPOX ist beim Spiel der Schwarzgelben mit einem ausführlichen Liveticker zur Stelle. Alle wichtigen Spielaktionen wie Tore, Elfmeter oder Platzverweise tickern wir dabei live mit. Die restlichen Spiele des Tages werden ebenfalls getickert. Um 21 Uhr könnt Ihr zudem auch die Dienstagskonferenz verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund.

Hier geht's zum Liveticker der Dienstagskonferenz.

BVB-Durchschnittsnoten: Nur dreimal eine 2 vor dem Komma - Moukoko enttäuscht © getty 1/21 Borussia Dortmund hat in dieser Saison bislang elf Pflichtspiele (7x BL, 2x CL, 1x DFB-Pokal, 1x Supercup) absolviert. Wir haben uns die SPOX-Einzelkritiken zu allen Partien vorgenommen und für jeden BVB-Spieler die Durchschnittsnote berechnet. © getty 2/21 Ein Spieler muss mindestens 2x bewertet worden sein. SPOX vergibt keine Noten, wenn ein Spieler nach der 70. Minute eingewechselt wird. Daher fehlen Roman Bürki, Marwin Hitz, Emre Can, Reinier, Steffen Tigges, Antonios Papadopoulos und Ansgar Knauff. © getty 3/21 YOUSSOUFA MOUKOKO: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 4,33. © getty 4/21 FELIX PASSLACK: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 4,13. © getty 5/21 DONYELL MALEN: Durchschnittsnote nach 10 bewerteten Pflichtspielen - 3,75. © getty 6/21 RAPHAEL GUERREIRO: Durchschnittsnote nach 8 bewerteten Pflichtspielen - 3,63. © getty 7/21 AXEL WITSEL: Durchschnittsnote nach 11 bewerteten Pflichtspielen - 3,55. © getty 8/21 NICO SCHULZ: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 3,50. © getty 9/21 THORGAN HAZARD: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,50. © getty 10/21 JULIAN BRANDT: Durchschnittsnote nach 6 bewerteten Pflichtspielen - 3,50. © getty 11/21 MAHMOUD DAHOUD: Durchschnittsnote nach 9 bewerteten Pflichtspielen - 3,44. © getty 12/21 MANUEL AKANJI: Durchschnittsnote nach 11 bewerteten Pflichtspielen - 3,22. © getty 13/21 THOMAS MEUNIER: Durchschnittsnote nach 7 bewerteten Pflichtspielen - 3,21. © getty 14/21 MATS HUMMELS: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,20. © imago images 15/21 MARIN PONGRACIC: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 3,13. © getty 16/21 MARCO REUS: Durchschnittsnote nach 10 bewerteten Pflichtspielen - 3,10. © getty 17/21 JUDE BELLINGHAM: Durchschnittsnote nach 11 bewerteten Pflichtspielen - 3,09. © getty 18/21 GIOVANNI REYNA: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,0. © getty 19/21 GREGOR KOBEL: Durchschnittsnote nach 11 bewerteten Pflichtspielen - 2,90. © imago images 20/21 MARIUS WOLF: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 2,75. © getty 21/21 ERLING HAALAND: Durchschnittsnote nach 8 bewerteten Pflichtspielen - 2,19.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C im Überblick

Es ist das Spiel der noch ungeschlagenen Mannschaften in der Gruppe C. Der BVB setzte sich in seinen beiden Begegnungen gegen Besiktas (2:1) und Sporting Lissabon (1:0) durch. Ajax hingegen deklassierte Sporting mit 5:1 und bezwang den türkischen Meister mit 2:0.