Treffen noch vor Weihnachten geplant: FC Bayern München geht mit Jamal Musiala wohl in die nächste Runde im Vertragspoker

Herbert Hainer über Jamal Musiala: "Bin verhalten positiv gestimmt"

"Wir haben ein riesengroßes Interesse daran, Jamal langfristig an den FC Bayern zu binden, und tun unheimlich viel dafür. Ich bin auch verhalten positiv gestimmt", hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer nach der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters am Sonntagerklärt.

Dabei ließ der 70-Jährige auch durchblicken, dass man an der Säbener Straße durchaus bereit sein, für Musiala tief in die Tasche zu greifen. "Das muss man jetzt nicht übers Knie brechen. Aber natürlich, und das zeichnet den FC Bayern ebenfalls aus: Wir haben immer vernünftig gewirtschaftet."

Musiala selbst wollte sich zuletzt nicht so recht in Karten gucken lassen: "Ich glaube, in der Winterpause werden wir mehr wissen", sagte er.

Der Vertrag des 21-Jährigen in München ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert. Die Bayern würden den Kontrakt gerne bis mindestens 2030 verlängern.

Auch in dieser Saison gehört Musiala beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany zu den unverzichtbaren Leistungsträgern. In 20 Pflichtspielen erzielte er wettbewerbsübergreifend 13 Tore. Zudem bereitete er fünf Treffer vor.