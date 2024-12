"Schießt Tore, aber darunter sind viele Elfmeter": Dietmar Hamann lässt bei Kritik an Bayern-Star Harry Kane nicht locker

Hamann über Kane-Alternativen: "Verändert das das ganze Spiel"

Thomas Tuchel übernimmt die Three Lions, der deutsche kennt Kane noch aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern. "Tuchel ist ein großer Bewunderer von Kane. Ich glaube nicht, dass er diese Entscheidung treffen und ihn aus dem Team nehmen wird", gab Hamann zu. Aber: "Mit [Dominic] Solanke und [Ollie] Watkins ist es ein anderes Spiel. Wenn man mit einem schnellen Mittelstürmer spielt, ist es ein anderes Spiel. Wenn man einen Mittelstürmer hat, der den Innenverteidigern davonlaufen kann, verändert das das ganze Spiel, und ich bin mir nicht sicher, ob Kane das könnte. Er ist sicherlich nicht schneller als vor fünf Jahren. Er ist einfach ein anderer Spielertyp."

Kane kommt in 19 Spielen für die Bayern auf 29 Scorerpunkte. Aktuell fällt der Engländer jedoch mit einem Muskelfaserriss aus.

Seine Bilanz für die englische Nationalmannschaft steht bei 69 Toren in 103 Spielen.

Am Dienstagabend müssen die Bayern Kane im DFB-Pokal ersetzen, es steht das Heimspiel gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen an. In der Liga geht es am Samstag gegen Heidenheim.