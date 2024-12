"Da steht ein Tisch, wo vielleicht mal eine Leiche drauflag": Christoph Kramer enthüllt Psychotricks des FC Bayern München

Kramer: "Dieser Markt Ü30, der ist irgendwie nicht so richtig da"

Kramer war als Profi in Diensten von Bayer 04 Leverkusen, des VfL Bochums und von Borussia Mönchengladbach mehrmals in der Allianz Arena zu Gast. Seine Bilanz liest sich dabei recht positiv. In neun Spielen beim FC Bayern konnte Kramer mit seinen Mannschaften dreimal gewinnen. Hinzu kommen ein Unentschieden und fünf Niederlagen.

Kramer und Borussia Mönchengladbach hatten sich im zurückliegenden August nach acht Jahren auf eine Auflösung des noch bis 2025 laufenden Vertrages geeinigt. Mittlerweile ist der 33-Jährige primär als TV-Experte im Einsatz, unter anderem beim ZDF sowie bei Prime Video in der Champions League.

Im Podcast äußerte sich Kramer außerdem über die große Herausforderung, nach seinem Vertragsende in Gladbach wieder bei einem neuen Verein unterzukommen. "Dieser Markt Ü30, der ist irgendwie nicht so richtig da. Und ich habe es auch falsch eingeschätzt. Ich dachte, wenn ich auf den freien Markt komme, sagen alle: Bitte komm zu mir. Das war gar nicht so."

Der defensive Mittelfeldspieler stand in seiner Karriere 271-mal in der Bundesliga auf dem Platz, dabei erzielte er zehn Tore und gab 14 Assists. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister.