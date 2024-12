"Super Stürmer mit coolen Moves": Wechselt ein Talent aus der 2. Bundesliga zum FC Bayern München?

FC Bayern München: Stürmer vom 1. FC Nürnberg spielt groß auf

Kane sei hingegen "unersetzlich". Einen Back-up für den Engländer haben die Münchner allerdings nicht in ihren Reihen, wie der 59-Jährige anmerkte: "Ich würde den Verantwortlichen deshalb empfehlen, mal nach Nürnberg zu gucken. Stefanos Tzimas ist ein super Stürmer mit guten Moves, sieben Tore in elf Spielen sind eine starke Quote für einen 18-Jährigen - wenn auch nur in der 2. Liga. Hinter Kane kannst du keinen zweiten Top-Stürmer für 50 Millionen Euro holen, deshalb wäre es klug, ein Talent zu verpflichten."

Der FCN besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro für den jungen Torjäger, der im Sommer von PAOK Saloniki per Leihe zu dem Zweitligisten gewechselt war. Nach Informationen von Sky überlegen die eigentlich finanziell klammen Nürnberger die Klausel auch tatsächlich zu ziehen, um Tzimas im Anschluss für mehr Geld weiterzuverkaufen. In Griechenland steht er noch bis 2028 unter Vertrag.