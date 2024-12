Erste Rote Karte der Karriere! Manuel Neuer fliegt im Pokalkracher zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen früh vom Platz

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer ist im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen am Dienstagabend früh vom Platz geflogen. Für ein Foul an Jeremie Frimpong sah Neuer in der 17. Minute die Rote Karte.

Schiedsrichter Harm Osmers legte das Einsteigen des FCB-Keepers knapp 20 Meter vor dem eigenen Tor als Notbremse aus. Eine zumindest fragwürdige Entscheidung, da sich mit Dayot Upamecano und vor allem Konrad Laimer zwei Bayern-Abwehrspieler in unmittelbarer Nähe befanden und mit Sicherheit noch hätten eingreifen können.

Das spricht dafür, dass auch Gelb vertretbar gewesen wäre. Dennoch wurde Frimpong natürlich eine glasklare Torchance verwehrt, Osmers entschied sich letztlich konsequent für Rot.