Er will sich bei Vincent Kompany durchsetzen: Star des FC Bayern denkt offenbar nicht an Abschied

Sacha Boey: Auch Galatasaray zeigt Interesse an einem Transfer

Darüber hinaus soll auch Galatasaray Interesse zeigen. Der türkische Spitzenklub denkt offenbar über eine Rückholaktion nach, um Boey mehr Spielzeit zu ermöglichen. Wegen diverser Verletzungen verpasste der Außenverteidiger, der schon angeschlagen aus der Türkei nach München gewechselt war, bereits 26 Spiele für den FC Bayern.

Boey stammt aus der Jugend von Stade Rennes und lief für diesen Klub sowie während einer Leihe auch für Dijon in der Ligue 1 auf. 2021 ging es für 5,7 Millionen Euro zu Galatasaray nach Istanbul. Im Januar 2024 schlugen dann die Bayern zu und holten ihn für 30 Millionen Euro nach München.

Mit dem FC Bayern München ist Boey am kommenden Samstag in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim gefordert. Drei Tage später kommt es dann in der Champions League zum Duell gegen Schachtar Donezk.