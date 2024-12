"Den kannst du nur wegkloppen - sonst kriegst du den nicht": Ex-BVB-Star begeistert von Jamal Musiala

Jamal Musiala erzielte Ausgleichstreffer gegen BVB

Musiala hatte zuletzt den BVB geärgert, als er im Bundesligatopspiel kurz vor Schluss per Kopf den 1:1-Ausgleichstreffer der Bayern erzielte.

Insgesamt steht der 21-Jährige in dieser Saison aktuell bei zehn Toren und vier Assists in 18 Einsätzen. Beim FCB hofft man, dass Musiala seinen 2026 auslaufenden Vertrag demnächst verlängert.

Am Samstag haben Musiala und Co. in der Bundesliga den 1. FC Heidenheim zu Gast. Am Dienstag steht dann gegen Shakhtar Donezk das nächste Champions-League-Spiel an.