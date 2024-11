Klub entschuldigt sich für Protest-Plakate der Fans: FC Bayern reagiert auf Aktion gegen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi

Diese Aktion der Fans in der Südkurve des FC Bayern München kam bei den Bossen nicht allzu gut an. Der FC Bayern München hat sich am Mittwochagabend öffentlich für die Transparente gegen PSG-Eigner Nasser Al-Khelaifi während des Champions-League-Spiels gegen Paris Saint-Germain (1:0) entschuldigt.

Dies sei für den FC Bayern nötig, wenn "seine Gegner und deren Repräsentanten in seinem Stadion in dieser Art und in diesem Ton persönlich angegangen werden und sich dadurch beleidigt fühlen", teilten die Münchner mit.