"Auf keinen Fall": Alexander Nübel spricht über Rückkehr zum FC Bayern München

"Ich habe mir keine Deadline gesetzt, auf keinen Fall. So lange Manuel Neuer da ist, macht eine Rückkehr keinen Sinn - das habe ich ja schon oft gesagt", sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde beim Nationalmannschafts-Lehrgang in Frankfurt/Main.

Neuers Vertrag in München endet im Sommer, aktuell deutet aber manches darauf hin, dass der 38-Jährige noch einmal um eine Saison verlängern wird. Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Nübel besitzt in München einen Vertrag bis 2029. "Ich bin da relativ entspannt, was meine Zukunft angeht", sagte er.