"Wir vertrauen ihm blind": Bayern Star überhäuft Harry Kane nach völlig irrer Statistik mit Lob

Harry Kane führt Torschützenliste der Bundesliga an

Mit dem Dreierpack steht Kane in der laufenden Saison nun bei 14 Treffern in elf Ligaspielen. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar 20 Tore in 17 Begegnungen. Der 29-Jährige führt die Torschützenliste der Bundesliga vor Omar Marmoush (11 Treffer) an.

Für den FC Bayern wird es nicht unbedingt leichter. Am Dienstag ist der Rekordmeister zu Hause in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gefragt. Nach zwei Niederlagen in vier Spielen ist der FCB früh in der Ligaphase unter Druck, will man den direkten Sprung ins Achtelfinale schaffen.