Unzufrieden mit der Spielzeit: Ehemaliger Wunschspieler des FC Bayern München wohl frustriert bei neuem Verein

Bayern und BVB im Sommer an Désiré Doué interessiert

Doué wechselte im vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro von Stade Rennes in die französische Hauptstadt. Auch der FC Bayern München und der BVB galten damals als interessiert. Für PSG absolvierte er seitdem in zwölf Einsätzen allerdings nur 423 Minuten. Dabei kam er auf eine Torvorlage. Sein Vertrag beim französischen Topklub läuft noch bis 2029.

Doué stand beim 2:2 der französischen U21 gegen Deutschland am Dienstag in der Startelf und wurde in der 86. Minute ausgewechselt. Mit Paris Saint-Germain geht es am Freitagabend daheim gegen Toulouse. Am darauffolgenden Dienstag steht dann das Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Bayern München an.