Noten und Einzelkritiken der Spieler des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Manuel Neuers doppelte Premiere, Michael Olise ist weder Neun, noch Neuneinhalb

FC Bayern - Bayer Leverkusen, Noten: Leon Goretzka

Der unauffälligste Bayer in der ersten Halbzeit - bis er sich in der 43. Minute mit einem toll getimten und sehr wuchtigen Kopfball in Erinnerung rief. Matej Kovár wehrte in höchster Not zur Ecke ab. Schade, dieser Kopfball hätte ein bisschen mehr verdient gehabt. Wurde wenig später jedoch von Wirtz getunnelt und hatte Glück, dass der Leverkusener den Ball nicht ganz aufs Tor bekam. Ließ sich gerne in die Innenverteidigung fallen, um die Kollegen zu unterstützen, räumte in der zweiten Halbzeit einmal Nordi Mukiele etwas arg unsanft ab, wofür er zu Recht Gelb sah. Note: 4