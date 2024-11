Rekord pulverisiert! Harry Kane vom FC Bayern schnappt sich eine Bestmarke von Erling Haaland

Joshua Kimmich: "Habe noch nie gesehen, dass er vorbeischießt"

Angesichts der Nervenstärke seines Mitspielers bei Elfmetern schwärmte Joshua Kimmich nach dem Spiel bei DAZN: "Ich habe es noch nie gesehen, dass er einmal einen vorbeischießt. Wir vertrauen ihm blind, und er zahlt dieses Vertrauen absolut zurück. So einen Elfmeter zu schießen und reinzumachen ist schon auch eine Qualität. Es wird von außen als leicht angesehen, aber 25 in Folge zu machen, ist schon außergewöhnlich."

Kane hat bereits in wenigen Tagen wieder die Gelegenheit, seine Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Am Dienstag geht es für die Bayern in der Champions League in einer Neuauflage des Endspiels von 2020 gegen Frankreichs Meister Paris Saint-Germain.