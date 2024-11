© getty

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Freitagsspiel im TV und Livestream?

Auch am heutigen Freitag gibt es keine Veränderungen in Sachen Übertragung: Wie gewohnt ist DAZN die Anlaufstelle, wenn es um den Auftakt in einen neuen Bundesliga-Spieltag geht.

Die Übertragung von FC Bayern München vs. FC Augsburg bei dem Streaminganbieter beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 19.45 Uhr. Um live dabei sein zu können, braucht Ihr das Abonnement-Modell DAZN Unlimited.

Der Preis für das Paket beträgt 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo - ansonsten sind 44,99 Euro monatlich fällig.