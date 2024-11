Krasse Statistik: Hier kann dem FC Bayern München in Europas Topligen niemand das Wasser reichen!

Harry Kane: "Es ist noch ein langer Weg"

"Es ist noch ein langer Weg. Aber wir haben die richtige Mentalität, die richtige Einstellung. Wenn wir es so machen, dann ist alles okay. Wir sind in einer guten Form", sagte Kane nach dem Spiel. Thomas Müller betonte in einem durchaus kuriosen Monolog: "Alles ist super beim FC Bayern und wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir wieder in ein Fettnäpfchen steigen."

Bevor die nächste Länderspielpause ansteht, ist der FC Bayern noch zweimal gefragt. Am Mittwoch wartet Benfica Lissabon in der Champions League, ehe es drei Tage später zum Duell mit Aufsteiger St. Pauli kommt.