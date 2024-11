"Kompletter Unsinn!" Hasan Salihamidzic giftet nach Aussagen über Florian Wirtz gegen Lothar Matthäus

Matthäus: Flick wollte Wirtz schon mit 17 zum FCB holen

Derweil kommentierte Matthäus wiederum die Reaktion von Salihamidzic, mit dem er einst 60-mal gemeinsam für Bayern auf dem Platz gestanden hatte, bei Bild: "Ich weiß mit Sicherheit, dass Hansi den jungen Florian Wirtz bereits im Alter von 17 zu Bayern holen wollte und der Klub diesem Wunsch nicht nachgekommen ist", erklärte der 63-Jährige.

Er stellte klar, dass seine Aussagen "nicht gegen Hasan gerichtet" waren. "Ich wollte damit sagen, dass Hansi immer ein Auge auf junge Spieler hat und bevorzugt mit ihnen arbeitet. Das beweist er aktuell ja auch wieder beim FC Barcelona."

Wirtz hat sich in Leverkusen bekanntlich mittlerweile zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Dass Bayern den 21-jährigen deutschen Nationalspieler nur zu gerne so bald wie möglich an die Säbener Straße holen würde, ist kein Geheimnis. Inzwischen müsste der FCB für Wirtz aber natürlich weitaus mehr zahlen als noch vor einigen Jahren.

Neben den Bayern sollen zahlreiche weitere internationale Spitzenvereine an Wirtz interessiert sein, vor allem Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool werden immer wieder genannt. Wirtz hat in Leverkusen noch einen bis 2027 gültigen Vertrag und sein Vater und Berater betonte in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass man sich in Leverkusen weiterhin sehr gut aufgehoben fühle und beim nächsten Karriereschritt keine Eile habe.