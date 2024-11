"Können uns das sehr gut vorstellen": Bundesligist baggert um Leon Goretzka vom FC Bayern München

Der FC Bayern München hat offenbar mehrere Abnehmer für Leon Goretzka aus der Bundesliga. Ein Geschäftsführer baggert nun heftig um die Dienste des Mittelfeldspielers.

“Dass seine Situation nicht einfach ist, ist bekannt. Natürlich wird er sich seine Gedanken machen, wie es weitergeht", sagte Horst Heldt von Union Berlin über einen potenziellen Wechsel gegenüber der Bild-Zeitung und betonte: "Jeder Verein kann sich den sehr gut vorstellen, wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen."

In der jüngeren Vergangenheit war der 29-Jährige auch mit dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Konkrete Angebote liegen Goretzka dem Vernehmen nach aber nicht vor.

Der Flirt-Versuch von Heldt kommt derweil nicht aus dem heiteren Himmel. Der Union-Boss hatte sich erst im November persönlich mit Goretzka ausgetauscht, als sich die Bayern und Eisernen in der Bundesliga gegenübergestanden hatten. Um einen möglichen Wechsel ging es in dem Gespräch allerdings nicht, so der 54-Jährige: "Ich habe Leon gefragt, wie es ihm geht. Der kann jedem helfen."