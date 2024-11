Lob ausgerechnet vom Erzrivalen! 1860-Investor Hasan Ismaik schwärmt vom FC Bayern München

Bayern bitten bei PSG um Entschuldigung

Am Dienstagabend hatten Fans des FC Bayern München beim Aufeinandertreffen mit Paris Saint-Germain eine deutliche Kritik an PSG-Präsident Al-Khelaifi geäußert. So war unter anderem "der Fußball bin ich? Verpiss dich, Geldherrscher Al-Khelaifi" auf einem Plakat zu lesen. Die Fußball-Frage ist eine Abwandlung des Satzes 'L'état c'est moi', 'der Staat bin ich', der dem französischen Herrscher Ludwig XIV. zugeschrieben wird.

Die Bayern hatten darauf offiziell um Entschuldigung gebeten. Dies sei für den FC Bayern nötig, wenn "seine Gegner und deren Repräsentanten in seinem Stadion in dieser Art und in diesem Ton persönlich angegangen werden und sich dadurch beleidigt fühlen", teilten die Münchner mit.

"Der Klub möchte klarstellen, dass diese Plakate nicht durch den FC Bayern genehmigt waren und nicht dessen Haltung wiedergeben", hieß es in der Mitteilung weiter. "Sie stehen nicht im Einklang mit dem guten und langjährigen Verhältnis zwischen den beiden Vereinen. Auch der Ton dieser Plakate widerspricht dem Stil des FC Bayern und dem respektvollen Umgang, den der Klub mit seinen internationalen Partnern pflegt."

Die Bayern-Fans äußerten in der Vergangenheit schon des Öfteren mit Plakaten und Bannern ihren Unmut über Fußballverbände oder Vereine, die ihrer Meinung nach die wirtschaftlichen Interessen über alles andere stellen.